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المواطن يوضح إمكانية تسجيل الزوجة كمستفيد مستقل

الجمعة 04/مايو/2018 - 06:05 م
المواطن يوضح إمكانية تسجيل الزوجة كمستفيد مستقل
أرشيفية
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أعلن برنامج حساب المواطن، عدم إمكانية تسجيل الزوجة، كمستفيد رئيسي طالما كان زوجها على قيد الحياة وغير فاقد للأهلية، إلا في حالات معينة.

وأوضح البرنامج، أن هناك استثناءات يمكن من خلالها للزوجة أن تكون مستفيد رئيسي، وإضافة زوجها كتابع لها، وهي أن يكون الزوج، غير سعودي الجنسية.

وأشار إلى أنه يمكن تسجيل الزوج فاقد الأهلية كتابع لزوجته، في البرنامج وفق عدد من الاشتراطات، لافتًا إلى أن البرنامج يتيح لرب الأسرة التسجل كمستفيد رئيسي يمكنه إضافة باقي أفراد الأسرة كتابعين له.
المزيد عن: حساب المواطن السعودية الزوجة كمستفيد الزوج
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