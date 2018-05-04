"ساويرس" يطالب محمد صلاح بالرحيل عن الريدز

طالب سميح ساويرس رجل الأعمال المصري، محمد صلاح نجم ليفربول بالرحيل عن الريدز الصيف المقبل إلى نادي أفضل.

وقال ساويرس لبرنامج "معكم منى الشاذلي" : لا أري أن بقاء صلاح مع ليفربول باعتباره المكان الذى صنع فيه شعبيته هو القرار الصحيح.

وتابع "الانتقال لمستوى أعلي وزملاء أفضل أو فى نفس المستوي سيساعده فى الارتقاء بمستواه ، المنافسة ستصنع الفارق".

وأتم: "صلاح صاحب القرار وأتمني له التوفيق فى أى مكان يختاره".

وقدم صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول، بعدما قاد الفريق للعودة للمباراة النهائية لدوري الأبطال بعد غياب 11 عاما، ويحتل الفرعون صدارة هدافي الريدز في جميع المسابقات برصيد 43 هدفا.