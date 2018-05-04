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أسرة عمل "قانون عمر" بدار القضاء العالي

الجمعة 04/مايو/2018 - 05:58 م
أسرة عمل قانون عمر بدار القضاء العالي
قانون عمر
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مريانا يوسف
 
نشر مؤلف مسلسل "قانون عمر" فداء الشندويلي، والنجم أحمد بركات، صورة جديدة لكواليس العمل بدار القضاء العالي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معبرين عن امتنانهم بالعمل معا.

وتدور أحداث المسلسل حول من يتعرضون للظلم في حياتهم، وكيف يحاولون استرداد حقوقهم، ولا يخلو العمل من الطابع الرومانسي والذي يتسم به فداء الشندويلي في كتاباته.

يذكر أن "قانون عمر"يميل إلي كوميديا الموقف،العمل بطولة نخبة من النجوم"حماده هلال، إيمان العاصي، مصطفى أبو سريع، حمادة بركات" وغيرهم، ومن إخراج أحمد شفيق.
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