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جامعة الإمام تكشف حقيقة قرار إيقاف التعليم عن بعد

الجمعة 04/مايو/2018 - 05:57 م
جامعة الإمام تكشف حقيقة قرار إيقاف التعليم عن بعد
أرشيفية
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كشف أحمد الركبان، المتحدث الرسمي باسم جامعة الإمام، أنه سيتم إصدار إيضاح، اليوم الجمعة، بشأن من يدرس في التعليم عن بُعد في ‎ الجامعة، ومستقبلهم وعلاقتهم بما صدر من تعليمات عن إيقاف البرنامج.

وقال مسئول في التعليم عن بُعد، بجامعة الملك فيصل، إنه قرار إيقاف الربنامج لن يشمل من هم على مقاعد الدراسة من المنتسبين؛ لافتاً إلى أنه يتعلق فقط بالمسجلين الجدد.

ويذكر أن  عدد من المنتسبين، ممن يدرسون في الجامعات، وجهوا الطلبات إلى وزيرَ التعليم، بالنظر في وضعهم ومستقبلهم؛ لا سيما أنهم يدفعون الرسوم، وبعضهم قد أمضى سنة أو سنتين.

الجدير بالذكر أنه انتشرت الأنباء حولو ورود توجيه من وزارة التعليم رسمياً بإيقاف برامج التعليم الموازي في الجامعات لجميع المراحل بصفة نهائية وفي جميع التخصصات بلا استثناء، وشَمِلَ هذا القرار، الدبلوم، والتجسير، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.
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