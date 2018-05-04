ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الكشف عن كأس أمم آسيا الجديدة

الجمعة 04/مايو/2018 - 05:58 م
الكشف عن كأس أمم آسيا الجديدة
طباعة
الفجر الرياضي
 
سوف يحظى عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بفرصة مشاهدة رفع نسخة جديدة مذهلة من الكأس التي سيرفعها أبطال بطولة كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات 2019، بعد المباراة النهائية التي تقام على ستاد مدينة زايد الرياضية، في أبوظبي، بتاريخ 1 شباط/فبراير 2019.

وتم الكشف عن النسخة الجديدة من الكأس من قبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة واللاعب الدولي السابق لمنتخب الإمارات زهير بخيت خلال القرعة النهائية المثيرة لبطولة كأس آسيا لعام 2019 التي أقيمت في برج خليفة بدبي.



وقد صممت النسخة الجديدة من الكأس من قبل شركة توماس ليتي العالمية الشهيرة في صناعة الفضة في لندن، الكأس الجديدة تربط بين البلاغة والروح القوية بصفتها ثاني أقدم بطولة لكرة القدم القارية. صمم حرفيو توماس ليتي وصنعوا على المستوى العالمي بعض الجوائز الرياضية الأكثر شهرة، وقد احتاج تصميم وتنفيذ الكأس الجديدة إلى 450 ساعة، مروراً بأيدي 12 حرفياً مختلفاً.



وقال رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان: منذ عام 1956 كان لدينا ذات الكأس، وتماشياً مع المستقبل الجديد والمثير للمنافسة، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقديم كأس جديدة، وهو تعبر عن الإثارة والتشويق في البطولة المُقبلة.



وأضاف: يثق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وجود شركة توماس ليتي في جميع تصاميمنا منذ عام 1997، وأنا سعيد برؤية هذه العلاقة تزدهر بهذه الكأس الرائعة الذي تتلاءم مع أهم بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وتعتبر الكأس الجديدة رائدة من ناحية التصميم ويبلغ ارتفاعها 78 سم وعرضها 42 سم، وهي مصنوعة بوزن 15 كيلوغرام من السبائك الفضية الاسترلينية. وعندما ترفع الكأس في النهائي تفصل القاعدة عن الكأس والتي تحتوي على سجل بأسماء المنتخبات السابقة الفائزة باللقب.



وقال كيفن بيكر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة توماس ليتي: لقد تشرّفنا بتصميم وصنع هذه الجائزة المميزة في مجال الرياضة وتحديداً كرة القدم.



وتابع: تعبر الكأس الجديدة عن المناطق الخمس التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم المتجانس عضوياً في تناغم ومنافسة. في حين تم تطوير تقنيات حرفية جديدة، واستخدم هذا التصميم الحديث مهارات صياغة الفضة التقليدية، بما في ذلك 230 ساعة من عملية دق الصفائح المسطحة من الفضة في هذا الشكل.

 
المزيد عن: نسخة مذهلة كاس الامم الآسيوية كاس آسيا قطر دبي الإمارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الكوكب
-
x
18:00
-
الرائد
دوري أبطال أفريقيا
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
-
x
18:00
-
كمبالا سيتى - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتنج براجا
-
x
21:30
-
بوافيستا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/4/2018 6:20:01 PM