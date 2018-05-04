الكشف عن كأس أمم آسيا الجديدة

وتم الكشف عن النسخة الجديدة من الكأس من قبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة واللاعب الدولي السابق لمنتخب الإمارات زهير بخيت خلال القرعة النهائية المثيرة لبطولة كأس آسيا لعام 2019 التي أقيمت في برج خليفة بدبي.









وقد صممت النسخة الجديدة من الكأس من قبل شركة توماس ليتي العالمية الشهيرة في صناعة الفضة في لندن، الكأس الجديدة تربط بين البلاغة والروح القوية بصفتها ثاني أقدم بطولة لكرة القدم القارية. صمم حرفيو توماس ليتي وصنعوا على المستوى العالمي بعض الجوائز الرياضية الأكثر شهرة، وقد احتاج تصميم وتنفيذ الكأس الجديدة إلى 450 ساعة، مروراً بأيدي 12 حرفياً مختلفاً.









وقال رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان: منذ عام 1956 كان لدينا ذات الكأس، وتماشياً مع المستقبل الجديد والمثير للمنافسة، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقديم كأس جديدة، وهو تعبر عن الإثارة والتشويق في البطولة المُقبلة.









وأضاف: يثق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وجود شركة توماس ليتي في جميع تصاميمنا منذ عام 1997، وأنا سعيد برؤية هذه العلاقة تزدهر بهذه الكأس الرائعة الذي تتلاءم مع أهم بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.









وتعتبر الكأس الجديدة رائدة من ناحية التصميم ويبلغ ارتفاعها 78 سم وعرضها 42 سم، وهي مصنوعة بوزن 15 كيلوغرام من السبائك الفضية الاسترلينية. وعندما ترفع الكأس في النهائي تفصل القاعدة عن الكأس والتي تحتوي على سجل بأسماء المنتخبات السابقة الفائزة باللقب.









وقال كيفن بيكر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة توماس ليتي: لقد تشرّفنا بتصميم وصنع هذه الجائزة المميزة في مجال الرياضة وتحديداً كرة القدم.









وتابع: تعبر الكأس الجديدة عن المناطق الخمس التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم المتجانس عضوياً في تناغم ومنافسة. في حين تم تطوير تقنيات حرفية جديدة، واستخدم هذا التصميم الحديث مهارات صياغة الفضة التقليدية، بما في ذلك 230 ساعة من عملية دق الصفائح المسطحة من الفضة في هذا الشكل.