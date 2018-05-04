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60 دقيقة تمرين للترجي ليلة مباراة الأهلي (صور)

الجمعة 04/مايو/2018 - 05:56 م
60 دقيقة تمرين للترجي ليلة مباراة الأهلي (صور)
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مروى الجلاصي
 


قام الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي بقيادة المدرب خالد بن يحي، بتدريب اللاعبين الموضعين على ذمتهم لخوض أولى المباريات الإفريقية.

و قد تمرن زملاء خليل شمام، مساء أمس بملعب برج العلب في الإسكندرية بنفس توقيت المباراة التي سيحتضنها ذات الملعب، مساء اليوم الجمعة 4 ماي على تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر و الثامنة مساء بتوقيت تونس.

و يذكر، أن الحصة التدريبية التي قام بها أبناء "باب سويقة"، دامت 60 دقيقة إستعداد لملاقاة "فراعنة" الأهلي المصري.
60 دقيقة تمرين للترجي ليلة مباراة الأهلي (صور)
60 دقيقة تمرين للترجي ليلة مباراة الأهلي (صور)
60 دقيقة تمرين للترجي ليلة مباراة الأهلي (صور)
60 دقيقة تمرين للترجي ليلة مباراة الأهلي (صور)
60 دقيقة تمرين للترجي ليلة مباراة الأهلي (صور)
60 دقيقة تمرين للترجي ليلة مباراة الأهلي (صور)
60 دقيقة تمرين للترجي ليلة مباراة الأهلي (صور)
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