60 دقيقة تمرين للترجي ليلة مباراة الأهلي (صور)









قام الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي بقيادة المدرب خالد بن يحي، بتدريب اللاعبين الموضعين على ذمتهم لخوض أولى المباريات الإفريقية.





و قد تمرن زملاء خليل شمام، مساء أمس بملعب برج العلب في الإسكندرية بنفس توقيت المباراة التي سيحتضنها ذات الملعب، مساء اليوم الجمعة 4 ماي على تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر و الثامنة مساء بتوقيت تونس.





و يذكر، أن الحصة التدريبية التي قام بها أبناء "باب سويقة"، دامت 60 دقيقة إستعداد لملاقاة "فراعنة" الأهلي المصري.