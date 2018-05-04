كفيتوفا تتأهل لنهائي بطولة براج للتنس

بلغت التشيكية بترا كفيتوفا، المرشحة الثانية للقب، نهائي بطولة براغ للتنس بعد فوزها على الصينية شواي تشانج بنتيجة 7-6 (8-6) و6-0 في ساعة و20 دقيقة لتضرب موعدا مع الرومانية ميهيلا بوزارسينيسكو.

بينما تجاوزت الرومانية ميهيلا بوزارسينيسكو، المرشحة السابعة للقب، الإيطالية كاميلا جورجي في نصف النهائي بواقع 4-6 و6-3 و7-5 في نحو ساعتين ونصف.

وستكون هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين كفيتوفا وبوزارسينيسكو.