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كفيتوفا تتأهل لنهائي بطولة براج للتنس

الجمعة 04/مايو/2018 - 05:54 م
كفيتوفا تتأهل لنهائي بطولة براج للتنس
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وكالات
 
بلغت التشيكية بترا كفيتوفا، المرشحة الثانية للقب،  نهائي بطولة براغ للتنس بعد فوزها على الصينية شواي تشانج بنتيجة 7-6 (8-6) و6-0 في ساعة و20 دقيقة لتضرب موعدا مع الرومانية ميهيلا بوزارسينيسكو.

بينما تجاوزت الرومانية ميهيلا بوزارسينيسكو، المرشحة السابعة للقب، الإيطالية كاميلا جورجي في نصف النهائي بواقع 4-6 و6-3 و7-5 في نحو ساعتين ونصف.

وستكون هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين كفيتوفا وبوزارسينيسكو.

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