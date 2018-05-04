الصين تغازل أمريكا.. زيادة الواردات من واشنطن وخفض الرسوم

أفاد مصدران مطلعان ووثيقة اطلعت عليها رويترز، أن الصين عرضت شراء مزيد من المنتجات الأمريكية وخفض الرسوم على بعض السلع مثل السيارات في إطار مفاوضات لحل نزاع تجاري متصاعد.





وأبلغ المصدران رويترز في ختام محادثات استمرت يومين في بكين أن الصين طلبت أيضا من واشنطن معاملة الاستثمارات الصينية على قدم المساواة في مراجعاتها المتعلقة بالأمن القومي ووقف إصدار أي قيود جديدة على الاستثمارات.





وأوضحا أن المطالب الصينية شملت أيضا أن تنهي الولايات المتحدة تحقيقا بشأن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وألا تفرض رسوما مقترحة بنسبة 25 بالمئة في إطار ذلك التحقيق.





وطلب المصدران عدم كشف هويتهما لأن المعلومات غير علنية.





واقترحت الصين أيضا أن تنظر الولايات المتحدة في التماس زد.تي.إي بشأن العقوبات التي فُرضت على الشركة في أبريل نيسان وأن تعدل الحظر المفروض على الشركات الأمريكية بخصوص بيع المكونات والبرمجيات إلى الشركة الصينية.





وقالا إن الصين أبلغت الجانب الأمريكي أنها ستدرس بجدية المعلومات المقدمة من الشركات الأمريكية في تحقيق مكافحة الإغراق الذي تجريه بكين بخصوص واردات السورجم القادمة من الولايات المتحدة.



