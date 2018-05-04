عقد امتحان محو أمية ٥٣ دارس بمدينة بشائر الخير١ في الإسكندرية

قامت مدينة بشائر ١ بالإسكندرية، بعقد امتحان مستوى أول لعدد ٥٣ دارس من أهالي المدينة في إطار برنامج محو الأمية، وذلك تمهيدًا لنقل الدارسين للمستوى الثاني في محو الأمية، وذلك تمهيدًا لامتحان النهائي، التابع للهيئة العامة لتعليم الكبار وتسليمهم شهادات محو الأمية.



وقال العقيد أحمد عبد العزيز المدير الإداري للمدينة، إن تلك الشهادة تعادل المرحلة الإبتدائية، وأن الامتحان النهائي سيكون في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع جمعية كاريتاس، بحضور كلا من سلوى جلال، فاطمة ممدوح، ناردين وديع من الجمعية.