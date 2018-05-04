المركز الإعلامي على ذمة هيئة الإنتخابات لغاية 10 ماي (صور)









إفتتحت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مساء يوم أمس الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة، المركز الإعلامي الخاص بالإنتخابات البلدية 2018 و المزمع إجرائها في السادس من ماي.





و قد خلال هذا الإفتتاح، الإعلان عن الأيام التي سيقع إستغلال فيها هذا المركز الإعلامي، حيث سيكون على ذمة الهيئة منذ صباح اليوم الجمعة 4 ماي 2018 من خلال أولى حلقات النقاش، وصولا إلى يوم الخميس 10 ماي مع الإنتهاء مع مرحلة النتائج الأولية و غلق المركز.





و يذكر أن المركز الإعلامي للهيئة، سيضم طيلة هذه الفترة ما بين 4 و 10 ماي، العديد من حلقات النقاش حول مختلف جوانب الإنتخابات البلدية، بالإضافة إلى جملة من الندوات الصحفية للإعلان عن آخر مستجدات هذه الإنتخابات.