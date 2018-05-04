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المركز الإعلامي على ذمة هيئة الإنتخابات لغاية 10 ماي (صور)

الجمعة 04/مايو/2018 - 05:37 م
المركز الإعلامي على ذمة هيئة الإنتخابات لغاية 10 ماي (صور)
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مروى الجلاصي
 


إفتتحت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مساء يوم أمس الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة، المركز الإعلامي الخاص بالإنتخابات البلدية 2018 و المزمع إجرائها في السادس من ماي.

و قد خلال هذا الإفتتاح، الإعلان عن الأيام التي سيقع إستغلال فيها هذا المركز الإعلامي، حيث سيكون على ذمة الهيئة منذ صباح اليوم الجمعة 4 ماي 2018 من خلال أولى حلقات النقاش، وصولا إلى يوم الخميس 10 ماي مع الإنتهاء مع مرحلة النتائج الأولية و غلق المركز.

و يذكر أن المركز الإعلامي للهيئة، سيضم طيلة هذه الفترة ما بين 4 و 10 ماي، العديد من حلقات النقاش حول مختلف جوانب الإنتخابات البلدية، بالإضافة إلى جملة من الندوات الصحفية للإعلان عن آخر مستجدات هذه الإنتخابات.
المركز الإعلامي على ذمة هيئة الإنتخابات لغاية 10 ماي (صور)
المركز الإعلامي على ذمة هيئة الإنتخابات لغاية 10 ماي (صور)
المركز الإعلامي على ذمة هيئة الإنتخابات لغاية 10 ماي (صور)
المركز الإعلامي على ذمة هيئة الإنتخابات لغاية 10 ماي (صور)
المركز الإعلامي على ذمة هيئة الإنتخابات لغاية 10 ماي (صور)
المركز الإعلامي على ذمة هيئة الإنتخابات لغاية 10 ماي (صور)
المركز الإعلامي على ذمة هيئة الإنتخابات لغاية 10 ماي (صور)
المركز الإعلامي على ذمة هيئة الإنتخابات لغاية 10 ماي (صور)
المركز الإعلامي على ذمة هيئة الإنتخابات لغاية 10 ماي (صور)
المركز الإعلامي على ذمة هيئة الإنتخابات لغاية 10 ماي (صور)
المركز الإعلامي على ذمة هيئة الإنتخابات لغاية 10 ماي (صور)
المركز الإعلامي على ذمة هيئة الإنتخابات لغاية 10 ماي (صور)
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