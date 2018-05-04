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152.7 مليون جنيه صافي مبيعات المؤسسات خلال الأسبوع الجاري

الجمعة 04/مايو/2018 - 02:23 م
152.7 مليون جنيه صافي مبيعات المؤسسات خلال الأسبوع الجاري
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عبدالرحمن العويسى
 

استحوذت المؤسسات على 46.05% من المعاملات في البورصة خلال الأسبوع الحالى وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.95%، وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 152.72 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 63.54 % ، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.20 % والعرب على 12.26 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 419.87 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 157.27 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 11,384.33 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 512.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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