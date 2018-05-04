ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

انتهاء "قعدة رجالة" في موسمه الثاني بأقوى مشاهد لمقدمي البرنامج

الجمعة 04/مايو/2018 - 02:25 م
انتهاء قعدة رجالة في موسمه الثاني بأقوى مشاهد لمقدمي البرنامج
طباعة
الفجر الفني
 
انتهت حلقات برنامج قعدة رجالة الموسم الثاني، والذي يقدمه الثلاثي أحمد فهمي وكريم فهمي وباسل خياط على شاشة dmc، ومن إنتاج شركة s production للمنتجة سالي والي، حيث حققت حلقات العمل نجاحا مهما بمناقشة العديد من موضوعات الرجل والمرأة مع نجمات الفن بعيدا عن عملهم. وفق بيان للشركة.

وبعد انتهاء حلقات استضافة النجوم، خصصت إدراة البرنامج مع القناة 3 حلقات أخرى، يظهر في كل حلقة أحد مقدمي البرنامج بأقوى مشاهده خلال الحلقات التي كان فيها المستقبل للضيف وبدأت بحلقة للنجم كريم فهمي ثم حلقة للسوري باسل خياط، وحلقة للفنان أحمد فهمي.

واختتمت النجمة يسرا حلقات الموسم الثاني من "قعدة رجالة" الذي شهد استضافت النجمات زينة، وإيمي سمير غانم، عبير صبري، مي عمر، حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور، رانيا يوسف، ريم مصطفى، أروى جودة، اللبنانية كارمن بصيبص وسلمى أبو ضيف.
انتهاء "قعدة رجالة" في موسمه الثاني بأقوى مشاهد لمقدمي البرنامج
انتهاء "قعدة رجالة" في موسمه الثاني بأقوى مشاهد لمقدمي البرنامج
انتهاء "قعدة رجالة" في موسمه الثاني بأقوى مشاهد لمقدمي البرنامج
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الكوكب
-
x
18:00
-
الرائد
دوري أبطال أفريقيا
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
-
x
18:00
-
كمبالا سيتى - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتنج براجا
-
x
21:30
-
بوافيستا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/4/2018 2:30:01 PM