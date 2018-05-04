انتهاء "قعدة رجالة" في موسمه الثاني بأقوى مشاهد لمقدمي البرنامج

انتهت حلقات برنامج قعدة رجالة الموسم الثاني، والذي يقدمه الثلاثي أحمد فهمي وكريم فهمي وباسل خياط على شاشة dmc، ومن إنتاج شركة s production للمنتجة سالي والي، حيث حققت حلقات العمل نجاحا مهما بمناقشة العديد من موضوعات الرجل والمرأة مع نجمات الفن بعيدا عن عملهم. وفق بيان للشركة.





وبعد انتهاء حلقات استضافة النجوم، خصصت إدراة البرنامج مع القناة 3 حلقات أخرى، يظهر في كل حلقة أحد مقدمي البرنامج بأقوى مشاهده خلال الحلقات التي كان فيها المستقبل للضيف وبدأت بحلقة للنجم كريم فهمي ثم حلقة للسوري باسل خياط، وحلقة للفنان أحمد فهمي.





واختتمت النجمة يسرا حلقات الموسم الثاني من "قعدة رجالة" الذي شهد استضافت النجمات زينة، وإيمي سمير غانم، عبير صبري، مي عمر، حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور، رانيا يوسف، ريم مصطفى، أروى جودة، اللبنانية كارمن بصيبص وسلمى أبو ضيف.