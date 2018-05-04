خبير أمن معلومات: خصوصية المصريين بلا حماية.. وأنظمة البنوك مخترقة

عقب الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة والجامعة البريطانية، على واقعة تسريب بيانات عملاء تطبيق «كريم» بعد اختراقه، قائلا: الأزمة التى يمر بها التطبيق حدثت من قبل فى شركة «أوبر»، وكانت كارثية فى 2014 و 2016.





وتابع: «كريم» شركة عربية، ليست موجودة فى الدول الأجنبية، وبالتالى الدول الأجنبية أكثر دقة فى حماية معلومات مستخدميها، أما الدول العربية ليست لديها ثقافة حماية المعلومات وخصوصيتها، بسبب غياب الوعى، والمجتمع المصرى لا يدرك خطورة تسريب قاعدة بياناته، التى يتم بيعها على "دارك ويب"، وهى سوق سوداء على الإنترنت، وتستخدمها بعد ذلك دول فى جرائم وأعمال تجسسية وتجنيد عملاء.



