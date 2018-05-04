الهلال الأحمر الإماراتي يدعم مؤسسة الصرف الصحي في عدن بمضخات شفط





قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مضخات شفط لمؤسسة الصرف الصحي بعدن ضمن منحة عام الخير 2017.





وقام سالم العامري عضو فريـق الهلال الأحمر الإماراتي في عـدن، بتسليم المضخات البالغ عددها 12 مضخة إلى مؤسسة الصرف الصحـــي بعد وصولها إلى مينـاء عدن امــس.





وقال المهندس زكي حداد نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي في عدن، إن هذه المضخات سيتم تركيبها في مديريات "الشيخ عثمان والمنصورة ودار سعد" وستعمل على حل جزء كبير من مشكلة طفح المجاري في هذه المديريات.





وأعرب عن شكره وتقديره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الدعم الذي تقدمه لحل مشكلة الصرف الصحي في عدن والمديريات التابعة لها، والتي باتت تعاني مشاكل كبيرة جراء الحرب.





وكان فريق الهلال الأحمر في عدن، سلّم الأسبوع الماضي 6 لوحات تحكم لمؤسسة الصرف الصحي.



