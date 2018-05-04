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الإثنين.. حفل فني لـ مايكل أنسي في بيت العود العربي

الجمعة 04/مايو/2018 - 02:16 م
الإثنين.. حفل فني لـ مايكل أنسي في بيت العود العربي
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الفجر الفني
 
يقيم بيت العود العربي ببيت الهراوي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة والنصف مساء الإثنين المقبل، حفل فني للفنان مايكل أنسي وفرقته الموسيقية.

ويتضمن برنامج الحفل مقطوعات من الموسيقى الكلاسيكية الشرقية والغربية إلى جانب بعض المؤلفات الموسيقية للفنان الكبير نصير شمه، ويشاركه بالعزف أندرو وديد على "الكلارينت"، رامي ماجد على "البيانو"، فادي عزت على الإيقاع.

يذكر أن "بيت العود العربي" هو أول مدرسة متخصصة أنشئت في العالم العربي لتعليم العود كأداة موسيقية منفردة.

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