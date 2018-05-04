حارس بايرن: هذا الموسم هو الأفضل في مسيرتي

أكد حارس مرمى فريق بايرن ميونخ زفن أولريخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، أن الموسم الحالي هو الأفضل في مسيرته حتى الآن، وذلك رغم الانتقادات التي يواجهها إثر الخطأ الفادح الذي ارتكبه وتسبب في خروج بايرن من الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.





وقال أولريخ في مقابلة لصحيفة بيلد: "لن أدع هذا (الخطأ) يفسد موسمي".





وأضاف: "قدمنا موسماً رائعاً، وقدمت العديد من المباريات الجيدة والعروض القوية على أعلى مستويات، إنه أفضل موسم في مسيرتي حتى الآن".





واعترف أولريخ أنه ارتكب خطأ عندما أخفق في التعامل بالشكل المطلوب مع الكرة التي أعادها له زميله كورنتين توليسو خلال المباراة أمام ريال مدريد مساء الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي بدوري الأبطال، والتي استغلها كريم بنزيما ليسجل الهدف الثاني له ولريال في المباراة، ويتأهل الفريق الإسباني في النهاية بنتيجة إجمالية 4-3.





وقال أولريخ: "لم أرتكب أي خطأ طوال 8 أشهر، والآن ارتكبت هذا الخطأ فقط".





وكان أولريخ (29 عاماً) الحارس البديل ببايرن لكنه يشارك بشكل أساسي منذ سبتمبر الماضي في ظل إصابة الحارس الأول مانويل نوير بكسر في القدم للمرة الثالثة.





وكثيراً ما انهالت عبارات الإشادة على أولريش، الحارس السابق لشتوتغارت، خلال الموسم الجاري لعروضه الجيدة، حتى بات مرشحاً للتواجد ضمن قائمة المنتخب الألماني في كأس العالم 2018 بروسيا.



