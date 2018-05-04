البورصة تخسر 17 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

حققت مؤشرات البورصة، خلال جلسات الأسبوع الحالي، أداء متباينا وتراجع مؤشرها الرئيسى بنسبة 2.89 % ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 17 مليار جنيه نتيجة العمليات البيعية القوية التى قام بها المستثمرون المصريين والمؤسسات على الأسهم القيادية والانتقائية.



وتراجع مؤشر "EGX30" خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 17,833 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 2.89 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر "EGX70" ارتفاعا بنحو 1.49 % مغلقا عند مستوى 879 نقطة، أما مؤشر "EGX100" فسجل ارتفاعا بنحو 0.07 % مغلقا عند مستوى2,293 نقطة. وبالنسبة لمؤشر "EGX20" فقد سجل تراجعا بنحو 3.85 % مغلقا عند مستوى 17,820 نقطة.



وخسر رأس المال السوقى للبورصة ، نحو 17 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 991.905 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 1.7% عن الأسبوع الماضى.



وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 6.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1,152 مليون ورقة منفذة على 131 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,733 مليون ورقة منفذة على 135 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت بورصة النيل، قيمة تداول قدرها 3.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4 مليون ورقة منفذة على 643 عملية خلال الأسبوع.



واستحوذت الأسهم على 84.48 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.52 % خلال الأسبوع .



واستحوذت المؤسسات على 46.05 % وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.95%، وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 152.72 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجلت تعاملات المصريين نسبة 63.54 % ، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.20 % والعرب على 12.26 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 419.87 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 157.27 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 11,384.33 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 512.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.