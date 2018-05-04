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تحرير محاضر ضد أصحاب 5 مخابز لاستيلائهم على 240 شيكارة دقيق مدعم

الجمعة 04/مايو/2018 - 02:20 م
تحرير محاضر ضد أصحاب 5 مخابز لاستيلائهم على 240 شيكارة دقيق مدعم
أرشيفية
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سمر بسيونى
 
نفذت مديرية تموين كفر الشيخ، برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع إدارة تموين بيلا، وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين، وتحت اشراف رشدى مرزوق، مدير الإدارة، حملة تموينية مكبرة على المخابز.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن الحملة اسفرت عن تحرر تقرير انتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 32 جرام ضد مخبز"س. ع.ع"، وتحرير محضر تجميع 11 شيكارة دقيق لمخبز"م. م. ب"، محضر تجميع 7 شكاير دقيق لمخبز " أ. م.ع"، تحرير محضر ضد مخبز "س.ع.غ"، لتصرفه فى 200 شيكارة دقيق، ومحضر تجميع دقيق 11 شيكارة دقيق لمخبز" ي. ف. ع"، واخر تجميع 11 شيكارة دقيق لمخبز" ج ع أ"، ومحضر توقف بدون عذر لمخبز"م غ ك".

وبلغ إجمالي كمية الدقيق المضبوطه ٢٤٠ شيكارة بما يعادل ٦٣٦٠٠ جنيه، وتم تحرير المحاضر وجار عرضها على النيابة.
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