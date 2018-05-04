نيمار يصل باريس

وصل نجم المنتخب البرازيلي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم نيمار، إلى مطار لو بورجيه في ضاحية سان دوني الباريسية اليوم الجمعة، عائداً من البرازيل.





وخضع نيمار في 3 مارس لعملية جراحية في بلاده من أجل معالجة كسر في القدم اليمنى، تعرض له في مباراة فريقه مع مرسيليا أواخر فبراير الماضي.





وكان مقرراً أن يصل نيمار صباح الجمعة على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الفرنسية، لكنه تأخر قليلاً ووصل على متن طائرة خاصة لاستكمال تعافيه في العاصمة الفرنسية والتواجد إلى جانب زملائه في نهاية موسم رائع على الصعيد المحلي.





وضمن باريس سان جيرمان التتويج بلقب بطل الدوري قبل عدة مراحل من نهاية البطولة، وسيدافع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس فرنسا الثلاثاء المقبل، ضد ليزيربييه من الدرجة الثالثة.





لكن تركيز نيمار (26 عاماً) سيبقى منصباً على المشاركة في مونديال 2018 في روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو .





وكان نيمار انتقل في بداية الموسم من برشلونة الإسباني إلى فريق العاصمة الفرنسية مقابل مبلغ قياسي وصل إلى 222 مليون يورو، قيمة البند الجزائي في عقده مع النادي الكاتالوني.



