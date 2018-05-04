رونالدو يفتتح مطعما في البرازيل

يعتزم نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، افتتاح مطعم مع أسرته في البرازيل، يقدم أطباقاً برتغالية، إذ سيتمكن الرواد من تذوق وصفات والدة الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال.





ومن المنتظر أن تفتتح أسرة المهاجم البرتغالي هذا المشروع بشراكة مع مجموعة "غرامادو باركس" للملاهي والمنتجعات وماركة الشوكولاتة المعروفة "لوجانو، وكلتاهما برازيليتان، في يونيو المقبل، أثناء مونديال روسيا 2018.





وبحسب بيان صدر عن مجموعة "غرامادو باركس"، فإن تشييد المطعم بدأ بالفعل في مدينة غرامادو التي تقع وسط الجبال جنوبي البرازيل بولاية ريو غراندي دو سول، حيث سيتمكن رواد المطعم من تذوق الوصفات الأصلية التي تعدها السيدة دولوريس، والدة كريستيانو.





كما ستشارك شقيقة اللاعب، المغنية كاتيا أفيرو، والشريكة أيضاً في المشروع، في إعداد الأطباق إلى جانب والدتها، إذ قامتا سوياً بتأليف كتاب الطهي "مطبخ العائلة البرتغالي" الذي يضم وصفات الأسرة ومنها طبق كريستيانو المفضل، المعد من سمك القد.





وأبرز بيان الشركاء أن "الخبرة في هذا المجال لا تنقص السيدة دولوريس التي عملت طباخة على مدار سنوات، وهي المهنة التي اعتمدتها كوسيلة لدعم أسرتها".





وبحسب "غرامادو باركس" فإن الشركاء موجودين حالياً في مدريد لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع.



