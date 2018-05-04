بوتين يقص شريط المونديال بين السعودية وروسيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم حضور المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، المقررة بين المنتخب الروسي صاحب الأرض ونظيره السعودي في 14 يونيو المقبل في إستاد لوجنيكي بالعاصمة موسكو.





وحول احتمالات حضور بوتين في مباريات أخرى بالبطولة، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية: "كل شيء سيتوقف على كيفية سير الأمور".





وتحتضن روسيا فعاليات المونديال على 12 إستاداً في 11 مدينة، خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو.





وكان بوتين قد حضر وألقى كلمة في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس القارات 2017 بروسيا، التي شكلت اختباراً لاستعدادات المونديال قبل عام من إقامته.



