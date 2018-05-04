مباحث المصنفات تغلق 5 قنوات فضائية غير مرخصة



وأثمرت جهود رجال الشرطة خلال شهر في ضبط 1405 قضية عرض عام بالمقاهى وشبكات دش بدون ترخيص، و257 قضية فى مجال جرائم البرمجيات، وضبط 20 قضية مطبوعات أدبية وثقافية، و26 قضية إدارة مراكز تعليمية بدون ترخيص من الجهات المختصة، و13 قضية مطبوعات تعليمية، و13 قضية مطبوعات متنوعة، وغلق 392 منشأة تعمل بدون ترخيص.

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في غلق 5 قنوات فضائية بدون ترخيص، وضبط شركات إنتاج فنى بدون ترخيص، ومحلين لبيع أجهزة الريسيفر خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية، وضبط شركة تستخدم برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، وضبط شبكة توزيع قنوات فضائية مقابل إشتراك شهرى.