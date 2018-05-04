"صباح مشالي".. سيدة الاتصال السياسي

تعتبر المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء لشئون الاتصال السياسى، شخصية من طراز فريد، ما أهلها لتولى هذا المنصب الحساس، الذى أضيف للهيكل الوظيفى بالوزارة منذ 5 سنوات.





لا يختلف اثنان من العاملين بقطاع الكهرباء بمختلف هيئاته وشركاته، على قدرة المهندسة صباح مشالى، على أداء مهام المنصب بكفاءة نادرة، ما جعل من مكتبها المفتوح للجميع، نقطة انطلاق لإنهاء المهام الصعبة والمعقدة.





وهى أول سيدة فى تاريخ الوزارة تتولى هذا المنصب، الذى أضيف للهيكل الوظيفى بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بناء على تقرير لجنة اختيار القيادات، برئاسة وزير الكهرباء السابق، المهندس أحمد إمام.





ضربت "مشالى" منذ تقلدها منصبها قبل 5 سنوات، مثالاً رائعاً فى الكفاح والعمل الجاد حتى لقبها العاملين بديوان عام الوزارة بسيدة "الكهرباء الأولى"، أو "المرأة الحديدية"، خاصة مع حرص الوزير الدكتور محمد شاكر، على اصطحابها معه لمعظم المؤتمرات والفعاليات المختلفة، والاستعانة بها فى القوانين الحساسة قبل إصدارها.





كما أصبحت "مشالى" بمثابة العمود الفقرى لأى حلول عاجلة للمشكلات التى تواجه أو تعوق العمل بالوزارة، ومرجعاً أساسيا للوزير، والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وجميع القيادات ورؤساء الشركات، الذين يكنون لها الاحترام والتقدير.





نجحت "مشالى" فى فتح قنوات اتصال مع جميع أعضاء مجلس النواب، من قدموا طلبات بخدمات خاصة لدوائرهم، مثل توفير المهمات الكهربائية، أو طلبات تركيب محولات، وأسلاك جديدة معزولة، أو نقل أعمدة الجهد المتوسط بعيداعن الكتلة السكنية، أو غيرهم من الأعضاء الذين يكتفون بتضفير علاقات جيدة مع القيادات الحكومية. ويحسب لها ما حققته من إنجازات فى ملف الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرصها على المتابعة الميدانية لتنفيذ الخطط الموضوعة أولا بأول. دون الاكتفاء بالتقارير الكتابية التى قد يشوبها الأخطاء والتقديرات الشخصية غير الموفقة.





كما استطاعت خلق كيان جديد لتطوير الشركات المسئولة عن إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك من خلال المزج بين تحليل مؤشرات الأداء مكتبياً، والزيارات الميدانية للمنشآت.



