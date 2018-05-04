محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل انهيار عقار 'محرم بك' (صور)

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه تم سقوط سقف غرفة علوية بالعقار الكائن بـ١٦ شارع الكواكب غربال محرم بك بنطاق حي وسط، مما نتج عنه سقوط أسقف الأدوار الثاني والأول والأرضي، مشيرا إلى أن العقار صادر له قرار تخفيف أحمال بإزالة الأدوار الأول والثاني والثالث.







وأوضح المحافظ أنه لا يوجد أي خسائر بشرية في إنهيار أسقف العقار، وأن الإنهيار نتج عنه إصابة ٣ أشخاص فقط بإصابات طفيفة، مؤكدا أن جميع الحالات تم خروجهم من المستشفى بعد تلقيها العناية والعلاج اللازم.







وأكد المحافظ أنه فور انهيار أسقف العقار كلف الأستاذة بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط بالتوجه إلى موقع العقار، كما أعطي تعليماته بتواجد جميع الأجهزة المعنية وتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والاسعاف والشئون الصحية، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.







وتوجه على الفور رئيس حي وسط ومدير الشئون الصحية ومدير الشؤون الإدارية بالمحافظة وجميع الجهات المعنية إلي موقع الحادث، وتم التوجه إلي قسم الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء العقار وتأمينه، كما تم تكليف مقاول الهدم والإزالة باستكمال أعمال الهدم للعقار حفاظا على ارواح المواطنين والمارة نظرا لخطورته الداهمة، كما تم في الحال مخاطبة شركات الكهرباء والمياه لفصل جميع المرافق عن العقار.