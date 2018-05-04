يحيى الفخراني يعود إلى مرسى علم لتصوير "بالحجم العائلي"

يواصل النجم يحيى الفخرانى تصوير مسلسله "بالحجم العائلى"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف محمد رجاء، ومن إخراج هالة خليل، حيث يسافر الفخرانى إلى مدينة مرسى علم مرة أخرى الأسبوع المقبل لتصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل هناك، تحديدا فى مارينا مرسى علم، وتجمع المشاهد كلا من ميرفت أمين وندى موسى ويسرا اللوزى وشيماء سيف وآخرون.





ويسابق صناع العمل الزمن، حيث أسندت الشركة المنتجة مهمة الوحدة الثانية للمخرج سعد هنداوى، من أجل سرعة الانتهاء من المشاهد، وبدأ بالفعل هنداوى التصوير عقب عودة صناع العم لمن مرسى علم، لسرعة إنجاز المسلسل.





وفى السياق ذاته تكثف المخرجة هالة خليل ساعات التصوير لتصل لـ15 ساعة يوميا، لمحاولة الانتهاء من التصوير بالكامل فى أقرب فرصة، خاصة وأن المسلسل يتضمن تفاصيل وتكنيك وأشياء أخرى تحتاج إلى مجهود كبير، كما طالبت الشركة المنتجة برعاية المنتجين إبراهيم حمودة ومنى قطب، سرعة الانتهاء من الـ5 حلقات الأولى لتسليمها للقناة العارضة.





وذكرت مصادر صحفية أن هناك مفاجأة ستحدث للشخصية الرئيسية، التى يجسدها النجم القدير وتحديدًا فى النصف الأول من الحلقات، الذى يعتمد على أحداثه من خلال شخصية «نادر» سفير سابق، ولكنه تقاعد عن العمل وبسبب حبه «للأكل»، قرر أن يفتح مطعمًا داخل أحد الفنادق الكبرى ليقدم عدة وجبات مختلفة، ولديه 4 أبناء متزوج من النجمة ميرفت أمين، حيث تتوتر العلاقة بينهما، وهو ما يؤدى إلى نشوب خلافات دائمة بينهما فى الآراء والطريقة والأسلوب، فهو شخص عاشق للحياة، وهى امرأة ملتزمة وصارمة فى الحياة، كما تجسد الفنانة الكوميدية شيماء سيف دور الشيف المساعد له والعقل المدبر ضمن أحداث المسلسل، ويعود الفخرانى للكوميديا بعد غياب 12 عاما فى الدراما، حيث قدم آخر أعماله الكوميدية بمسلسل «حمادة عزو»، الذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه.





ويعد مسلسل "بالحجم العائلى" التعاون الأول بين ميرفت والفخرانى فى الدراما التليفزيونية، حيث لم يتقابلا سوياً منذ 30 عاما، بعد أن قدما آخر أعمالهما وهو فيلم "امرأتان ورجل" عام 1987، وشارك فى بطولته هالة صدقى، سلوى عثمان، فكرى صادق، تأليف ماجدة خير الله، وإخراج عبد اللطيف زكى.





مسلسل «بالحجم العائلى» إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة، وبطولة يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، أحمد كرارة، ومحمد مهران، وعمرو صالح، وديانا هاشم وآخرين.