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"السيستاني" يعلن موقفه من الانتخابات العراقية

الجمعة 04/مايو/2018 - 02:02 م
السيستاني يعلن موقفه من الانتخابات العراقية
أرشيفية
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وكالات
 

أعلن المرجع الديني الأعلى للمسلمين الشيعة في العراق آية الله علي السيستاني، اليوم الجمعة، عن موقفه من الانتخابات النيابية العراقية.

وشدد السيستاني، في بيان له، على ضرورة عدم السماح للتدخل الخارجي بالانتخابات البرلمانية القادمة، وقال أيضا: "يجب أن تتنافس الكتل السياسية على برامج اقتصادية وخدمية قابلة للتنفيذ، بعيدا عن الشحن الطائفي والقومي والشخصنة".

كما أكد وقوفه على مسافة واحدة من كل الكتل المتنافسة على مقاعد المجلس النيابي، إذ قال: "ولا نساند أي جهة سياسية"، مشيرا إلى أن: "قرار المشاركة في الانتخابات من عدمها متروك للمواطن، وهو المسؤول عن قراره".

وأوضح: "ليس هناك ما يلزمه (المواطن) بممارسة هذا الحق إلا ما يقتنع هو به من مقتضيات المصلحة العليا لشعبه وبلده، نعم ينبغي أن يلتفت إلى أن تخليه عن ممارسة حقه الانتخابي يمنح فرصة إضافية للآخرين في فوز منتخبيهم بالمقاعد البرلمانية، وقد يكونون بعيدين جدا عن تطلعاته لأهله ووطنه، ولكن في النهاية يبقى قرار المشاركة أو عدمها متروكا له وحده، وهو مسؤول عنه على كل تقدير".

وأضاف السيستاني أنه يعارض عودة المسؤولين" الذين بددوا المال العام، إلى السلطة.

وانطلقت في العراق منصف الشهر الماضي، الحملات الدعائية لمرشحي الكتل والأحزاب السياسية للانتخابات التشريعية العراقية المقررة في الـ12 من مايو 2018، والتي يتنافس فيها نحو 7 آلاف مرشح على شغل 229 مقعدا في البرلمان العراقي.

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