"الداخلية": ضبط 229 قضية مخدرات و51 متهما آخر24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية، لملاحقة الخارجين عن القانون، وحائزى السلاح، والهاربين من الأحكام القضائية.



وبدوره، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، فى ضبط "229 قضية مخدرات، و51 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، و3 تشكيلات عصابية، وسيارتين مُبلغ بسرقتهما".



ومن ناحيتها، نجحت شرطة التموين فى ضبط 15 قضية مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز، و175 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و31 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و63 قضية فى مجال الغش التجارى.



وأثمرت جهود شرطة التموين، عن ضبط 465 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأكثر من السعر، باعة جائلين"، وضبط 15 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و16 قضية فى مجال بيع السجائر بأكثر من السعر المقرر، و4 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و7 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.



ومن جانبها، وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 15 قضية "سرقات عامة، ومخدرات، وسلاح أبيض، ونشل"، و1456 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.



ومن جهتها، وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أسفرت عن ضبط 1696 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة، بينما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 311 قضية في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل".



فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد.



وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 26 قضية "مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات".



وشهدت كافة محافظات الجمهورية تكثيف المرورات من مديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والهامة والمواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، للتأكد من إنتظام الخدمات، وتنفيذ الخطط الأمنية، والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية، حيث تم التشديد على القوات باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع البلاد خاصة فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.



وعلى جانب آخر، أناب اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، مدراء أمن "الإسماعيلية، الدقهلية، سوهاج"، لتكريم رجال الشرطة المتميزين فى آداء عملهم.