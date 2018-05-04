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موانئ بورسعيد تستقبل 30 سفينة

الجمعة 04/مايو/2018 - 02:06 م
موانئ بورسعيد تستقبل 30 سفينة
موانئ
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جهندا عبدالحليم
 
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عبور 30 سفينة، لموانئ بورسعيد.

وحسب الموانئ فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 2 سفينة وموجود على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفن.

ومن ناحيه أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 3 سفن وخروج 2 سفينة وموجود على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل الميناء دخول 2 سفينة بضائع عامة وهما السفينة KAMAL وجنسيتها سيراليون والتى يبلغ طولها 155 متر والغاطس 7.5 متر وذلك لشحن 9000 طن صودا، والسفينة ALLHAJ HUSAYN وجنسيتها سوريا والتى يبلغ طولها 105 متر والغاطس 7.3 متر وذلك لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء، وخروج 1 سفينة ويتواجد على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 1 سفينة. 

وجارٍ تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
المزيد عن: موانئ بورسعيد موانئ سفن حاويات بضائع
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