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ضبط عاطل بحوزته حشيش وسلاح ناري في بنها

الجمعة 04/مايو/2018 - 02:00 م
ضبط عاطل بحوزته حشيش وسلاح ناري في بنها
متهم - أرشيفية
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محمد نبيل
 
ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وسلاح ناري، تم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات لضباط مباحث مركز بنها أكدتها التحريات مفادها قيام المدعو "صادق. ع" 40 سنه عاطل، ومقيم دائرة المركز السابق، بالاتجار بالمواد المخدرة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمعرفة كل من النقباء مصطفى وأحمد ربيع، ضابطي مباحث المركز، أمكن ضبطه بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكميه من الحشيش المخدر تزن حوالى 60 جرامًا ومبلغ مالي 700 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتولت النيابة التحقيق.
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