"فخر التطوع" يستعرض إنجازاته بالحفل الختامي للعام الدراسي بجامعة الملك سعود

أقام فريق فخر التطوع المتخصص، أخيرًا الحفل الختامي للعام الدراسي 1439هــ، بدعم وتشريف كل من المستشار والمشرف على مكتب مدير جامعة الملك سعود الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي، والدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وبحضور عدد غفير من متطوعي ومتطوعات الفريق.





وتضمن الحفل العديد من الفقرات، حيث أشاد الدكتور التميمي في كلمته بجهود الفريق وإنجازاته ودعا إلى مواصلة الأعمال التطوعية التي تُساهم بخدمة الجامعة والوطن. حسب صحيفة "سبق"





وتلا ذلك، كلمة الفريق التي قدمتها بالنيابة رئيسة فريق اللغات والترجمة غدير علي الذيابي قائلة: "تفيض قلوبنا بالشكر والامتنان لكل من ساهم في نجاح أعمال الفريق .. وفي مقدمتهم مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى على ما بذلوه من دعم ومساندة، والشكر موصول لكل أعضاء الفريق .. الذين عرفوا كيف يكون الإنسان إنسانًا وانطلقوا يعينون طلب العون ويساعدون من ثقل عليه أمر ويرسمون في الوجوه ابتسامة، ويمثلون الجامعة في كل الأوساط المجتمعية".





وشهد الحفل عرضًا توضيحيًا لإنجازات ومشاركات الفريق، بعد ذلك تم تكريم أعضاء هيئة التدريس مشرفي المبادرات وقائدي فريق فخر التطوع المتخصص السابقين وهم: محمد الحمد، هياء اليوسف والقادة الحاليون: عبدالعزيز آل الشيخ، وجدان العتيبي، ومحمد آل شديد ريم الخريّف وقائدو المبادرات ومتميزو الفريق، كما حصل الطالب: تركي العنزي على لقب المتطوع المثالي.





وفي ختام الحفل كرّم منسوبي فريق فخر التطوع المتخصص مديرة الشراكة المجتمعية والمشرفة على فريق فخر التطوع المتخصص أمل بنت إبراهيم الحواس لدعمها الدائم واللامحدود للفريق ومساندته والذي ساعد في تحقيق النجاحات والإنجازات في ظل العمل مع جيل شاب طموح وقادر على تحقيق الرؤية التي تطمح لها بلادنا.







