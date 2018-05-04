مي سليم تنشر صورتها على بوستر "الرحلة"

نشرت الفنانة مي سليم عبر صفحتها على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورتها في بوستر مسلسل "الرحلة"، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.





مسلسل "الرحلة" بطولة باسل الخياط، مي سليم، ريهام عبد الغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، ثراء جبيل، محمود حجازي، إسلام جمال محمد مهران، والتونسية جوليا، وآخرين، قصة نور شيشكلي، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي، وإنتاج مشترك بين شركة سلميديا، وتريلر أحمد سمير، وماكس برودكشن ويمثلها تامر تمام.





وانتهى مخرج العمل حسام علي من تصوير 75% من أحداث المسلسل، حيث يكثف التصوير حاليا لانتهاء التصوير كاملا قبل حلول شهر رمضان، طبقا للخطة الزمنية التي وضعتها الشركة المنتجة.



