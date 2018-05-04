اليوم.. ختام مهرجان "إيكون" للأفلام القصيرة بـ"الكاثوليكي للسينما"

ينظم فادي طاهر، مهرجانًا بمناسبة الانتهاء من أول مشروع للتدريب على صناعة الأفلام القصيرة، اليوم الجمعة، بقاعة النيل بالمركز المصري الكاثوليكي للسينما.





وقال فادي طاهر، في تصريحات صحفية، اليوم ، إنهم دربوا مجموعة من الشباب حديثي التخرج من كليات صحافة وإعلام على صناعة الأفلام القصيرة عن موضوعات تهم المرأة والطفل، إيمانًا منهم بإعداد أجيال قادرة على صناعة أفلام قصيرة.





وأضاف طاهر أن التدريب مُكون من 4 ورش فنية عن الكتابة والإخراج والتصوير والمونتاج وورشة طويلة عن المهارات الشخصية ونظرة عامة عن الموضوعات التي تهم المرأة والطفل.