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قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي بدوري الأبطال

الجمعة 04/مايو/2018 - 09:53 ص
قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي بدوري الأبطال
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الفجر الرياضي
 

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت مجموعة قنوات "بي أن سبورت" المشفرة عن إذاعة المباراة عبر فضائية 1 HD، وسوف يعلق على المباراة كل من:-

1- عصام الشوالي

2- أحمد الطيب

كما أعلنت "النيل للرياضة" البث الأرضي عن إذاعة اللقاء مجانا.
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