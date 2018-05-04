مصطفى عمار يكتب: ماذا يحدث فى سوق الإعلام؟!

هل أصبح ملف الإعلام المصرى بالصعوبة وكم السواد الذى يجعلنا شبه أسبوعياً نتابع تغيرات وصعود أسماء والإطاحة بأسماء أخرى بحثاً عن نوع معين من الإعلام لا أحد يعرف ملامحه أو شكله أو مضمونه؟.. لماذا يصعب المسؤلون الموضوع على أنفسهم، ويتعاملون مع المذيعين والقيادات الإعلامية بنفس طريقة تعاملهم مع قطع الشطرنج؟.. فهل من المعقول بعد كل هذه السنوات، لا يعرف المسئولين من كان مع الدولة ومن ضدها، من حمل رأسه على كفه واستمات فى الدفاع عنها، ومن لزم جحره وأغمض عينيه، ومن باع وخان وقبض ثمن ما فعل؟.. هل من المعقول أن يتم التعامل مع أسماء لا - داعى لذكرها - بمثل هذه الطريقة غير اللائقة، لمجرد أنهم يقولون ما يتوافق مع قناعاتهم الشخصية ومبادئهم، وقفوا مع الدولة فى حربها على الإرهاب، وينتقدون ما يرونه غير مناسب أو ما يعتقدون أنه فى مصلحة الدولة، فهل من العقل أن يكون هذا سبباً فى الإطاحة بهم ووضعهم فى خانة الأعداء، فى الوقت نفسه الذى يتم به الاستعانة بأشخاص وشخصيات لم يقدموا للدولة أى شىء يذكر بل كانوا فى فترة من الفترات يعملون ضدها.. لنجدهم الآن يتصدرون المشهد ويجلسون على كراسى القيادات، كأنهم يحصدون جائزة على تقصيرهم فى حق الوطن؟!.. كيف يطالبنا المسئولون بالسكوت ونحن نرى كل هذا الكم من الأخطاء ترتكب فى مهنتنا ومستقبلنا ولا يريدون منا أن نعترض أو نشير حتى إلى أن ما يحدث خطأ؟.. كل ما قام به المسئولون عن ملف الإعلام فى الدولة يصيبه العوار والنقص، فهل يرى المسئولون أن ما قاموا به فى قنوات التليفزيون المصرى تطوير حقيقى.. هل الملايين التى تم إنفاقها على تطوير برامج القناة الأولى عادت بمليم واحد فائدة على الدولة؟.. وإذا أغمضنا أعيوننا عن المكسب المادى، هل تحولت القناة الأولى إلى واجهة لكل المشاهدين وأصبحت مها أحمد أوبرا وينفرى مصر؟! عندما استمعت إلى قصة تؤكد أن هشام سليمان رئيس قنوات دى إم سى، يضع لافتة فى مكتبه تفيد بأن المصروف على الإعلام خلال العام الماضى 6 مليارات جنيه، وأن العائد 3 مليارات فقط.. فهذا أكبر دليل على فشل المسئولين عن الإعلام فى إدارة هذا الملف، ليست الخسارة خسارة مادية فقط، فإذا نظرنا لحجم البرامج المؤثرة والقنوات المؤثرة مع حجم الإنفاق، سنجد أننا أمام كارثة حقيقية، أرجوكم اختاروا الشرفاء واختاروا الكفاءات، لا تستمعوا لوشايات المغرضين، لا تضحوا بالثمين، وتشتروا الوضيع والخائن والعميل، أنظروا حولكم جيداً وأعرفوا مع من تتعاونون ومن لفظتوهم ووضعتوهم فى خانة العدو.. الإعلام فى مصر يعانى من سوء تخطيط وسوء أفكار.. أرجوكم تصرفوا فى ملف الإعلام بنفس الذكاء والسرعة التى تعاملتم بها فى أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة، استجابة لضغوط مواقع التواصل الاجتماعى، التى أصبحت صاحبة الجلالة والآمر الناهى فى دولة دخل إعلامها فى حالة سبات عميق.