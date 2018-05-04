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فرض السرية داخل لوكيشن "الرحلة" لمنع التسريبات بأوامر المخرج

الجمعة 04/مايو/2018 - 09:34 ص
فرض السرية داخل لوكيشن الرحلة لمنع التسريبات بأوامر المخرج
المخرج حسام علي
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الفجر الفني
 
فرض المخرج حسام علي، السرية التامة على تصوير مسلسل "الرحلة"، المقرر عرضه في رمضان، وحذر جميع صناع العمل من التقاط الصور داخل لوكيشن التصوير والكشف عن الديكورات، فضلا عن "التسريبات" التي تواجه الأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة قبل حلول شهر رمضان، وذلك من أجل الحفاظ على المفاجآت التي تتضمنها الحلقات الأولى، والتي تشهد حالة إبهار وإثارة كبيرة للجمهور.

وفي السياق ذاته انتهى مخرج العمل حسام على من مونتاج ومكساج الـ 5 حلقات الأولى من المسلسل، ومن المقرر تسليمهما إلى الجهات المنتجة الثلاث خلال الأيام المقبلة، حيث يواصل حسام التصوير بالتزامن مع مونتاج باقي الحلقات.

وتطرح أسرة المسلسل البرومو الرسمى الدعائي خلال الأيام المقبلة، والذي يكشف الكثير من المفاجآت، والتي تتعلق بشخصيات المسلسل جميعا والتي أثارت جدلا كبيرا منذ طرح البوسترات الدعائية للأبطال.

مسلسل "الرحلة" بطولة باسل الخياط، مي سليم، ريهام عبد الغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، ثراء جبيل، محمود حجازى، إسلام جمال محمد مهران، والتونسية جوليا، وآخرين، قصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج حسام على، وإنتاج مشترك بين شركة سيلميديا المملوكة للمنتجة مها سليم، وتريلر أحمد سمير، وماكس برودكشن ويمثلها تامر تمام.
المزيد عن: مسلسل الرحلة دراما رمضان 2018 دراما المخرج حسام علي
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