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الفلسطينيون يستعدون لـ"جمعة العمال" في غزة

الجمعة 04/مايو/2018 - 09:41 ص
الفلسطينيون يستعدون لـجمعة العمال في غزة
أرشيفية
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وكالات
 

يستعد فلسطينيو قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في مسيرات العودة الكبرى للأسبوع السادس على التوالي التي أطلق عليها اسم "جمعة عمال فلسطين".

ودعت الهيئة التنسيقية لمسيرة العودة وكسر الحصار، للتوافد والمشاركة الفاعلة في خيام العودة في كل ساحات الاحتشاد الجماهيري، بحسب وكالة "سما"الفلسطينية للأنباء.

وشددت الهيئة على الطابع السلمي للمسيرات الشعبية، لإرسال رسالة قوية إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي يراهن على تراجع المسيرة وضعف الدافعية والمشاركز 

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في عددها الصادر صباح اليوم، "أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد، لمحاولات اختراق جماعية للسياج الحدود الفاصل مع غزة".

ولفتت الصحيفة، إلى أن الجيش الإسرائيلي، حذر من قيام حركة حماس، بتقديم مخيمات العودة الثابتة بالمناطق الحدودية، مسافة 300 متر، بعد أن كانت تبعد على السياج الحدودي مسافة 700 متر.

وكانت مسيرة العودة الكبري، قد انطلقت في الثلاثين من الشهر الماضي، وسوف تستمر التظاهرات حتى الوصول إلى جمعة يوم النكبة الفلسطيني في منتصف الشهر الجاري.

واستشهد خلال المسيرات في قطاع غزة، 45 فلسطينياً وأصيب 6793، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

المزيد عن: وزارة الصحة الفلسطينية غزة جمعة العمال الفلسطينيون يستعدون الفلسطينيون
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