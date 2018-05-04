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دموع "الجراح" في حفل جامعة رياض العلم: كلماتي تبعثرت وفخور بتخرج ابني طلال

الجمعة 04/مايو/2018 - 09:35 ص
دموع الجراح في حفل جامعة رياض العلم: كلماتي تبعثرت وفخور بتخرج ابني طلال
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الفجر السعودي
 
فاضت مشاعر الإعلامي والفنان يوسف الجراح وخنقته العبرة وهو يصف فرحته بتخرج ولده طلال في حفل تخريج طلاب جامعة رياض العلم أمس، ولم يتمالك الممثل والفنان المعروف ومقدم البرنامج التوعوي الشهير "الله يعطيك خيرها" مشاعره الجياشة، وإخفاء دموعه التي كانت محل تقدير وإعجاب الحضور في الحفل.

وقال "الجراح" أمام راعي الحفل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس، وأولياء أمور الطلبة, في مركز الملك فهد الثقافي: "أمير منطقة الرياض الله يحييك ونورت وربنا يحفظك، أنا تشرفت اليوم أن أكون بين أيديكم لألقي كلمة أولياء أمور الخريجين لكن يعلم الله أن كل الكلام راح" ومسح دموعه وخنقته عبَرات الفرح وسط تصفيق الحضور. وفق صحيفة "سبق"

وبعدها استعاد الفنان الجراح ست سنوات من ذاكرته عندما دعي لحفل توعوي في كليات الرياض لطب الأسنان قائلاً: بينما كان ابني طلال وزملاؤه يتهيؤون للالتحاق ببعثات خارجية، زرت الكليات وهناك شاهدت روعة ودقة التنظيم للحفل الذي أشرف عليه طلاب وطالبات الكلية.

وأضاف: تخيلت في تلك اللحظات ابني طلال بينهم وبعدها تغيرت وجهة ابنه وزملائه واتجهت صوب الكليات لما تتميز به من إمكانيات أكاديمية وطبية وعلمية، لا تقل عن كليات وجامعات الخارج.


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