مؤسسة بصمة خير الأهلية تنظم مبادرة "يله" لمدة يومين بالرياض

نظمت مؤسسة بصمة خير الأهلية، مساء أمس الخميس، مبادرة "يله" بساحة البجيري بالرياض، وتستمر لمدة يومين، حيث انطلقت أمس وتستمر اليوم الجمعة 18 شعبان 1439 هـ.





وأوضحت رئيس أمناء الجمعية فاطمة الزهراء بنت أحمد منصور حرم الشيخ صالح السدلان - رحمه الله – أن المبادرة تهدف للارتقاء بفكر المجتمع، ورفع قيمه الأخلاقية والإنسانية والإسلامية وتوعية كافة طبقات المجتمع. حسب صحيفة "سبق"





وأضافت أن المبادرة تعمل تحت هاشتاق في تويتر #عادة_بلا_فايدة حيث يقوم على ذكر العادات الاجتماعية سواء كانت عادات قديمة أو جديدة لا تهدف إلى فائدة مرجو منها، وستتم المشاركة مع كافة طبقات المجتمع لتبادل بعض العادات التي نمارسها في حياتنا اليومية والحدّ منها.





وأكدت فاطمة الزهراء أن الفعاليات المصاحبة للمبادرة تتمثل في إطلاق بالونات مضيئة في سماء الرياض بتمام الساعة ٩ مساء ورسم على الوجه، ومكياج للبنات، وشخصيات كرتونية، وألعاب ذهنية ومحطات ترفيه "ألعاب".







