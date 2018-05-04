الأهلي في مهمة صعبة أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا





يحل فريق الترجي التونسي ضيفا على نظيره الأهلي، في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها الفريق في أخر مواجهتين أمام الزمالك في الدوري والأسيوطي في كأس مصر.





ويتسلح الأهلي في لقاء اليوم بجماهير بعدما وافقت قوات الأمن على حضور 15 ألف مشجعا، لمؤازرة الفريق أمام بطل الدوري التونسي.





واستدعى حسام البدري المدير الفني للأهلي 22 لاعبا للقاء اليوم وهم: " محمد الشناوي، وعلي لطفي، وشريف إكرامي، سعد الدين سمير، ومحمد نجيب، وأيمن أشرف، وأحمد فتحي، ومحمد هاني ، وباسم علي، وصبري رحيل، وعلي معلول، حسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، ووليد سليمان، وإسلام محارب، وميدو جابر، وأحمد حمدي، وكريم نيدفيد، وأحمد حمودي وباكاماني ماهلامبي، صلاح محسن، ومروان محسن.





وخرج من القائمة فقط وليد أزارو وجونيور أجايي للإصابة وعبد الله السعيد للانتقال إلى كوبيون بالوسورا الفنلندي، بينما حسام غالي وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد شريف لم يقيدوا في القائمة الإفريقية من الأساس.





وعلى الجانب الاخر يأمل فريق الترجي المتوج مؤخرا بلقب الدوري التونسي في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم وحصد أول ثلاثة نقاط له بدور المجموعات.



