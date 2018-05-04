وكيل وزارة التعليم يرعى حفل "جائزة الفالح للتفوق 17" بالزلفي

رعى وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري حفل جائزة الفالح في نسختها السابعة عشرة والمقام بقاعة تواصل للاحتفالات والمؤتمرات بمحافظة الزلفي.





جاء ذلك بحضور محافظ الزلفي مسفر العتيبي ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حمد بن ناصر الوهيبي وأمين وأصحاب الجائزة وعددٍ من المسؤولين وضيوف الجائزة. حسب صحيفة "سبق"





وبدأ الحفل بآياتٍ من الذكر الحكيم، ثم ألقى أمين الجائزة مدير تعليم الزلفي محمد الطريقي كلمة شكر فيها راعي الحفل وكيل وزارة التعليم ومحافظ الزلفي على رعايتهما وتشريفهما غير المستغرب، كما قدم شكره لأصحاب الجائزة أسرة الفالح مثمنًا دعمهم للتعليم وأهله مهنئًا الفائزين والفائزات.





بعد ذلك، استمتع الجميع بمشاهدة عرض مرئي حمل عنوان "عنان السماء" ، ثم قصيدة ألقاها الطالب بشار المسلم وكتبتها والدة الشاعر ناصر المسلم، تلا ذلك عرض مسيرة الجائزة، فكلمة الخريجين ألقاها الطالب عبدالله العثمان، ثم أوبريت الجائزة للشاعر عطاالله العطاالله والذي كتب نصوصه النثرية الدكتور فهد الملحم .





وتلا ذلك، كلمة لراعي الحفل الدكتور نياف الجابري والتي رحب فيها بمحافظ الزلفي وشكر أصحاب الجائزة مقدمًا التهنئة للفائزين والفائزات، ومشيدًا بدور الجائزة في دعم وتشجيع المتميزين ودورها في إعداد جيل يشارك في تطوير البلاد وتقدمها.





واختتم الحفل بتكريم الفائزين من قِبل راعي الحفل ومحافظ الزلفي وأصحاب الجائزة وأمينها، والتقاط الصور التذكارية، ثم تناول الجميع طعام العشاء.







