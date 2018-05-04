قرقاش: التمرد الحوثي يمر بأضعف حالاته





قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الجمعة، إن "التمرد الحوثي" يمر بأضعف حالاته في الوقت الحالي على الصعيدين العسكري والسياسي.





وكتب قرقاش في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "التمرد الحوثي في أضعف حالاته، سياسياً وعسكرياً، هي لحظة التركيز الكامل على هزيمة التمرد الذي قلب اليمن جحيماً، وهي لحظة رفض التشتيت والخلافات الجانبية".





يذكر أن ميليشيات الحوثي تكبدت خلال الأيام الماضية عشرات القتلى والجرحى، بينهم عدد من القياديين بقصف لطائرات تحالف دعم الشرعية في محافظات صعدة والحديدة وتعز، بالتزامن مع تقدم الجيش في جبهة ميدي واشتداد المواجهات في جبهة قانية شرق محافظة البيضاء ومحيط مدينة تعز.





هذا وأعلنت قوات الشرعية اليمنية، الخميس، تحرير عدد من المواقع الجديدة والاستراتيجية باتجاه منطقة البرح غرب محافظة تعز، ضمن عملية عسكرية لتحريرها وفك حصار ميليشيات الحوثي المفروض على مدينة تعز، وتأمين التقدم باتجاه الحديدة.



