ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قرقاش: التمرد الحوثي يمر بأضعف حالاته

الجمعة 04/مايو/2018 - 09:20 ص
قرقاش: التمرد الحوثي يمر بأضعف حالاته
قرقاش
طباعة
وكالات
 

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الجمعة، إن "التمرد الحوثي" يمر بأضعف حالاته في الوقت الحالي على الصعيدين العسكري والسياسي.

وكتب قرقاش في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "التمرد الحوثي في أضعف حالاته، سياسياً وعسكرياً، هي لحظة التركيز الكامل على هزيمة التمرد الذي قلب اليمن جحيماً، وهي لحظة رفض التشتيت والخلافات الجانبية".

يذكر أن ميليشيات الحوثي تكبدت خلال الأيام الماضية عشرات القتلى والجرحى، بينهم عدد من القياديين بقصف لطائرات تحالف دعم الشرعية في محافظات صعدة والحديدة وتعز، بالتزامن مع تقدم الجيش في جبهة ميدي واشتداد المواجهات في جبهة قانية شرق محافظة البيضاء ومحيط مدينة تعز.

هذا وأعلنت قوات الشرعية اليمنية، الخميس، تحرير عدد من المواقع الجديدة والاستراتيجية باتجاه منطقة البرح غرب محافظة تعز، ضمن عملية عسكرية لتحريرها وفك حصار ميليشيات الحوثي المفروض على مدينة تعز، وتأمين التقدم باتجاه الحديدة.

المزيد عن: يمر قرقاش المنطقة التمرد الحوثي الإمارات أضعف حالاته
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الكوكب
-
x
18:00
-
الرائد
دوري أبطال أفريقيا
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
-
x
18:00
-
كمبالا سيتى - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتنج براجا
-
x
21:30
-
بوافيستا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/4/2018 10:10:02 AM