ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد "الفضيحة الجنسية".. تعليق جائزة نوبل للأدب 2018

الجمعة 04/مايو/2018 - 09:16 ص
بعد الفضيحة الجنسية.. تعليق جائزة نوبل للأدب 2018
جائزة نوبل
طباعة
أسماء العزب
 
أعلنت الأكاديمية الملكية في السويد، الجمعة، إرجاء منح جائزة نوبل للأدب هذا العام، بعد فضيحة "تحرش جنسي" هزت الأكاديمية وطالت أيضا ولية عهد السويد.

وتوقع كثيرون أن تلجأ الأكاديمية إلى هذا الخيار، بعد تورط زوج واحدة من عضوات الأكاديمية في فضيحة تحرش طالت 18 امرأة على الأقل.

وذكرت صحيفة "سفينسكا داغبلادت"، أن المصور الفرنسي جان كلود أرنو تحرش بولية عهد السويد، الأميرة فيكتوريا عام 2006.

ودفعت فضيحة التحرش، التي كشفتها صحيفة محلية، بـ6 من أصل 18 من أعضاء الأكاديمية إلى تقديم استقالاتهم، ما رجح خيار إلغاء إعلان الجائزة هذا العام.

ويندر جدا إلغاء أو تأجيل منح جوائز نوبل، وآخر مرة ألغيت فيها جائزة الأدب كانت في عام 1943 في ذروة الحرب العالمية الثانية.

ويختار أعضاء الأكاديمية، المنتخبون لعضوية تستمر مدى الحياة، الفائز بجائزة نوبل في الأدب كل عام.

وتمنح مؤسسات سويدية أخرى جوائز نوبل في العلوم، بينما تختار لجنة نرويجية الفائزين بجائزة نوبل للسلام.

المزيد عن: لجنة جائزة نوبل لجنة جائزة نوبل العام الجاري أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الكوكب
-
x
18:00
-
الرائد
دوري أبطال أفريقيا
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
-
x
18:00
-
كمبالا سيتى - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتنج براجا
-
x
21:30
-
بوافيستا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/4/2018 10:10:02 AM