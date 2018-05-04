طلاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يناشدون بـ"فصل صيفي".. والجامعة توضح

ناشد طلاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام "تعليم عن بعد" المسؤولين في الجامعة بفتح فصل صيفي لهم، يساعدهم في استكمال ساعاتهم الدراسية ويساهم في تخرجهم في وقت مناسب.





وأكد الطلاب حاجتهم الماسة للفصل الصيفي مشيرين إلى ثقتهم الكبيرة في حرص مسؤولي الجامعة على تيسير الدراسة وتخفيف الأعباء عليهم، لاسيما الخريجين منهم.





وأوضحوا خلال حديثهم لـ"سبق"، أن طلاب الجامعة بنظام التعليم عن بعد أعدادهم كبيرة جداً حيث يتوزعون في مختلف محافظات المنطقة الشرقية، بالإضافة لعدد من مناطق المملكة الأخرى.





وأشاروا إلى أن الحاجة للفصل الصيفي ملحّة وتساهم في منح الطالب فرصة لتعويض ما فاته خلال أعوام دراسته، بالإضافة إلى أنه يساعد في تخرج الطلاب دون الحاجة لانتظار فصل دراسي آخر.





من جانبه، أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام المهندس طفيل بن يوسف اليوسف لـ"سبق"، بأن الفصل الدراسي الصيفي يكون أقل من تسع ساعات عادة.





وأضاف: تكون الأولوية في الفصل الصيفي للخريجين من الطلبة، كما أنه يترتب عليه التزامات مالية، وذلك بحسب ما يتوفر للجامعة من اعتمادات مالية من أجل تكاليف الفصل الصيفي.





وأشار المهندس اليوسف أن البند الخاص لتأدية رواتب العاملين في الفصل الصيفي محدود جداً، وأيضاً يعتمد على قدرة القسم في تقديم المواد الصيفية.





وأكد المهندس اليوسف أن الدراسة في الفصل الصيفي هي أساساً لدعم الطالب لينهي متطلباته الجامعية بواقع ٩ ساعات دراسية، منوهاً إلى حرص الجامعة على إتمام الطلاب دراستهم الجامعية وأن ينهوا المتطلبات في أوقاتها، متمنياً التوفيق للجميع.







