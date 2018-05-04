ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

معتز الدمرداش يقلد والده في "صغيرة على الحب" وفيروز تغني لوالدتها نادية مصطفى في معكم منى الشاذلي (صور)

الجمعة 04/مايو/2018 - 04:58 ص
معتز الدمرداش يقلد والده في صغيرة على الحب وفيروز تغني لوالدتها نادية مصطفى في معكم منى الشاذلي (صور)
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي مساء اليوم الجمعة الإعلامي معتز الدمرداش والمطربة الشابة فيروز ابنة المطربة الكبير أركان فؤاد وحرمه الفنانة الكبيرة نادية مصطفى وذلك في حلقة خاصة من برنامجها "معكم" الذي يعرض على فضائية  cbc .

ويكشف الإعلامي معتز الدمرداش، لـ الشاذليعن كواليس مشاركته لنجم الكوميديا هاني رمزي في بطولة فيلم "قسطي بيوجعني" والذي يعرض حاليًا في دور العرض. 

وتحدث "الدمرداش" خلال اللقاء بتلقائيته المعهودة عن دوره في الفيلم وعلاقة والده المخرج الكبير نور الدمرداش بقبوله المشاركة في الفيلم. 

وروى "الدمرداش" بعض المواقف الطريفة التي تعرض لها خلال مشواره الإعلامي وكذلك بعد مشاركته بصفته الإعلامية في فيلم "لا تراجع ولا استسلام" مع الفنان أحمد مكي. 

وكشف "الدمرداش" عن الأفلام التي يحب مشاهدتها وخاصة من أفلام والده نور الدمرداش وقام بتقليد والده في فيلم صغيرة على الحب. 

وتتضمن الحلقة لقاء مع المطربة الشابة فيروز، أركان ابنة الفنان أركان فؤاد والفنانة نادية مصطفى بمناسبة صدور ألبومها الجديد .

وتحدثت فيروز" خلال اللقاء عن الحيلة التي لجأت لها لإقناع والدها ووالدتها بالغناء ومن ساعدها على ذلك وكيف عملت مدرسة في حضانة قبل أن تتفرغ للغناء.

وغنت "فيروز" عددًا من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور ومنها أغنيات أطفال وكذلك أغنية "سلامات" الخاصة بوالدتها الفنانة نادية مصطفى. 

معتز الدمرداش يقلد والده في "صغيرة على الحب" وفيروز تغني لوالدتها نادية مصطفى في معكم منى الشاذلي (صور)
معتز الدمرداش يقلد والده في "صغيرة على الحب" وفيروز تغني لوالدتها نادية مصطفى في معكم منى الشاذلي (صور)
معتز الدمرداش يقلد والده في "صغيرة على الحب" وفيروز تغني لوالدتها نادية مصطفى في معكم منى الشاذلي (صور)
معتز الدمرداش يقلد والده في "صغيرة على الحب" وفيروز تغني لوالدتها نادية مصطفى في معكم منى الشاذلي (صور)
المزيد عن: نجوم الفن منى الشاذلي معكم معتز الدمرداش مشاهير مزيكا فن سينما سلامات دراما برنامج الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الكوكب
-
x
18:00
-
الرائد
دوري أبطال أفريقيا
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
-
x
18:00
-
كمبالا سيتى - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتنج براجا
-
x
21:30
-
بوافيستا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/4/2018 5:10:31 AM