اليوم.. معلول وفتحي وسعد جاهزون لموقعة الترجي بدوري الأبطال

أعلن أحمد فتحي، وسعد سمير، وعلي معلول، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيتهم لمواجهة الترجي التونسي المرتقبة، في التاسعة مساء اليوم الجمعة.

ويلتقى الأهلي والترجي التونسي على ستاد الجيش ببرج العرب، بالإسكندرية، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وشارك الثلاثي بقوة في المران الذي جرى مساء أمس الخميس، على الملعب الرئيسي لاستاد الجيش، في ختام الاستعدادات لمباراة الترجي، اليوم الجمعة.

يذكر ان الأهلي يتواجد ضمن مجموعة تضم الترجي التونسي وكمبالا، سيتي الأوغندي، وتاونشيب البوتسواني.