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نقيب الصحفيين يكشف عن تشكيل تحالف إعلامي جديد

الجمعة 04/مايو/2018 - 04:41 ص
نقيب الصحفيين يكشف عن تشكيل تحالف إعلامي جديد
نقيب الصحفيين
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نعيم يوسف
 
كشف عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ورئيس مؤسسة الأهرام، أن المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة الأخبار، مستمرة في رعاية التطوير الذي حدث في القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مشددا على أنهم لم ولن ينسحبوا من هذا الأمر.

وأشار "سلامة"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، إلى أنه تم تشكيل تحالف بين المؤسستين، وشريك آخر من القطاع الخاص، لتأسيس شركة، وخلال فترة قريبة سيتم الإعلان عن هذا التحالف الجديد، لتطوير "ماسبيرو"، ككل، ومن المحتمل أن ينطلق للعمل في القنوات الفضائية الخاصة.
المزيد عن: نقيب الصحفيين مانشيت القرموطي عبدالمحسن سلامة جابر القرموطي آمر
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