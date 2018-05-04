محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)





افتتح الدكتور محمد غنيم معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" للفنان بولس عطالله، في السابعة مساء أمس الخميس، بقاعة "لمسات" في وسط القاهرة، بحضور لفيف من الفنانين التشكيليين ورجال الأعمال.





ويعرض "عطالله" في معرضه مجموعة متنوعة متميزة من أعماله الفنية التي تجسد فن الجرافيك وتقنياته العالية الجودة والدقة والتي تتميز بالرقي والرقة.



