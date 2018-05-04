ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)

الجمعة 04/مايو/2018 - 04:31 ص
محمد غنيم يفتتح معرض تحول.. تنوعات جرافيكية بقاعة لمسات (صور)
طباعة
شيماء عطية
 


افتتح الدكتور محمد غنيم معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" للفنان بولس عطالله، في السابعة مساء أمس الخميس، بقاعة "لمسات" في وسط القاهرة، بحضور لفيف من الفنانين التشكيليين ورجال الأعمال.


ويعرض "عطالله" في معرضه مجموعة متنوعة متميزة من أعماله الفنية التي تجسد فن الجرافيك وتقنياته العالية الجودة والدقة والتي تتميز بالرقي والرقة.


من ناحية أخرى، يقام على هامش المعرض، ندوة تربط بين الجرافيك وأهمية ترشيد المياة، بعنوان "تحديات المياه"، وذلك في الخامسة مساء السبت الموافق ٥ مايو الجاري.



محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
محمد غنيم يفتتح معرض "تحول.. تنوعات جرافيكية" بقاعة لمسات (صور)
المزيد عن: نجوم الفن معرضاخبار الفن معرض مشاهير مزيكا محمد غنيم فن سينما دراما جاليري الفجر الفني افتتاح اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الكوكب
-
x
18:00
-
الرائد
دوري أبطال أفريقيا
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
-
x
18:00
-
كمبالا سيتى - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتنج براجا
-
x
21:30
-
بوافيستا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/4/2018 5:10:31 AM