مرتضى منصور يهنئ مبارك بعيد ميلاده: "بالعند في بتوع 25 يناير"



وقال "منصور"، في مداخلة مع برنامج "إستاد العاصمة"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية: "بالعند في العيال بتوع 25 يناير بقوله كل سنة وأنت طيب، أديبت واجبك، عدكن أخطاء أه، لكن يكفيك إنك كنت قائد في معركة أكتوبر".



وتابع رئيس نادي الزمالك، أن التاريخ سينصف كل شخص، مشيرا إلى أن الملك فاروق أنصفه مسلسل "الملك فاروق" بعد الكثير من السنين، وكلاهما (مبارك، وفاروق) رفض إطلاق النار على المصريين.



وأشاد منصور، بالرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الذي يباشر عمله رغم مرضه.

هنأ المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق الجمعة 4 مايو.