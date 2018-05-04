ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مرتضى منصور يهنئ مبارك بعيد ميلاده: "بالعند في بتوع 25 يناير"

الجمعة 04/مايو/2018 - 04:15 ص
مرتضى منصور يهنئ مبارك بعيد ميلاده: بالعند في بتوع 25 يناير
المستشار مرتضى منصور
طباعة
نعيم يوسف
 
هنأ المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق الجمعة 4 مايو.

وقال "منصور"، في مداخلة مع برنامج "إستاد العاصمة"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية: "بالعند في العيال بتوع 25 يناير بقوله كل سنة وأنت طيب، أديبت واجبك، عدكن أخطاء أه، لكن يكفيك إنك كنت قائد في معركة أكتوبر".

وتابع رئيس نادي الزمالك، أن التاريخ سينصف كل شخص، مشيرا إلى أن الملك فاروق أنصفه مسلسل "الملك فاروق" بعد الكثير من السنين، وكلاهما (مبارك، وفاروق) رفض إطلاق النار على المصريين.

وأشاد منصور، بالرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الذي يباشر عمله رغم مرضه.
المزيد عن: مرتضى منصور مبارك عيد ميلاد 4 مايو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الكوكب
-
x
18:00
-
الرائد
دوري أبطال أفريقيا
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
-
x
18:00
-
كمبالا سيتى - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتنج براجا
-
x
21:30
-
بوافيستا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/4/2018 5:10:31 AM