تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، على التشكيل الذي سيدفع به في مواجهة الترجي التونسي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب، في افتتاح لقاء الفريقين، بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يجري البدري 4 تغييرات على تشكيلة الفريق التي ودعت كأس مصر، يوم الإثنين الماضي، على يد الاسيوطي من دور ربع النهائي.

ويعود للأحمر كل من أحمد فتحي على الجانب الأيمن، والتونسي علي معلول، الظهير الأيسر، بالإضافة إلى إشراك الجنوب إفريقي باكماني على حساب النيجيري جونيور أجايي "المصاب"، في حين يبدأ صلاح محسن اللقاء بديلا لإسلام محارب.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي وسعد الدين سمير وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان وباكاماني ملاهمبي وصلاح محسن أو "إسلام محارب".

الهجوم: مروان محسن.