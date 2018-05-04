في ذكرى رحيل عبد الوهاب..١٠ معلومات عن موسيقار الأجيال





تحل اليوم الجمعة، الذكرى السابعة والعشرين على رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذي جمع في مسيرته بين الغناء والتلحين والتمثيل.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عن عبدالوهاب:-



